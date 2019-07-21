تعرف على الأسلحة الحقيقية في لعبة "ببجي" (فيديو)

تعتبر لعبة "ببجي" وهي اختصار لـ "Playerunknown's Battlegrounds" من أنجح ألعاب الفيديو المنتشرة حاليا، ولكنها تشكل في الوقت ذاته خطرا واضحا وصريحا على حياة العديد من مستخدميها بسبب مضمونها.

وكانت دول عربية أخرى سباقة في حظر اللعبة كالعراق والأردن، حيث قرر البرلمان العراقي في اجتماع له بوقت سابق حظر عدد من الألعاب من ضمنها "ببجي" بسبب تأثيرها السلبي على الشباب.

كما أعلنت هيئة الاتصالات الأردنية منع اللعبة في المملكة وذلك بعد الشكاوى المتعلقة بسلبياتها على المجتمع.

ويعرض الفيديو، كافة الأسلحة المستخدمة في لعبة "ببجي" ذائعة الانتشار، والمتواجدة على أرض الواقع، ومنها البنادق القناصة، وبنادق المدى البعيد، البنادق الهجومية والرشاشات، البنادق الخفيفة للمدى القريب، الأسلحة الجانبية والمسدسات.