بالفيديو: جاموس يزن حوالي طن ينقض على طفلة صغيرة

هاجم جاموس ضخم يزن حوالي طن، فتاة صغيرة تبلغ من العمر تسع سنوات في حديقة يلوستون الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويظهر مقطع الفيديو، مجموعة سائحين بينهم طفلة صغيرة، يتجولون في الحديقة، لينقض الجاموس على الطفلة الصغيرة ويرميها بواسطة قرنيه بعيدا في الهواء.

وتم على الفور إسعاف الطفلة إلى أقرب مستشفى، وأفادت التقارير بتعرضها إلى إصابات بسيطة لا تهدد حياتها.