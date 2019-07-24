بالفيديو... لحظة انقطاع حبل مغامر أثناء تأدية حيلة على ارتفاع شاهق

كان الرجل، البالغ من العمر 39 عاما، يقفز من ارتفاع 100 متر بعدما صعد في الهواء بواسطة رافعة، وبمجرد أن وصل إلى الارتفاع المطلوب، قفز في الهواء.

وعندما بدأ شد الحبل بقوة فلت المغامر منه وسقط الرجل بأقصى سرعة، بحسب ما ظهر في مقطع فيديو نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أنه كان في الأسفل وسادة هوائية كبيرة، وهبط في البداية على الوسادة لكنه ارتد، وهرع المسعفون لنقله إلى المستشفى، وتبين أنه أصيب بكسور في فقرات العمود الفقري وإصابات أخرى في العديد من الأعضاء الداخلية.