"فيديو فخ" حصد ملايين المشاهدات في أقل من 3 أيام

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي شريطا مصورا، الذي أصبح فيما بعد فيروسيا، حيث انتشر كالنار في الهشيم، وحصد أكثر من 10 ملايين مشاهدة، لسيارة فيراري تمر من تحت شاحنة بكل سهولة.

وأظهر الفيديو الوهمي قيام سيارة فراري حمراء اللون بالمرور من تحت فجوة بين عجلات شاحنة، هاربة من سيارة شرطة على أحد الطرق السريعة في انجلترا.

وخدع الملايين بالفيديو وصدقوه، وبدأت التعليقات حوله؛ منهم من قال إن ذلك صحيح، ومنهم من شكك بالأمر، واستمر ذلك إلى أن قام صاحب القناة نفسه بنشر فيديو آخر يوضح الحقيقة.

حيث قام بنشر مراحل إنشاء الفيديو الفيروسي، عبر أخذه لقطة من كاميرا أمامية لأحد الباصات، وأضاف إليها مؤثرات مرئية ودمجها مع الفيديو الأصلي، إلى أن أصبحت أقرب إلى الواقع الحقيقي.