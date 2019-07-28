"باور بنك" يثير ذعرا بمطار دولي في تايلاند 

ويظهر الفيديو، لحظة وصول سائحة إلى مطار شيانغ ماي الدولي، في شمال تايلاند، يوم الأحد الماضي.
واشتعلت النيران في حقيبة الظهر، التي كانت تحملها أثناء سيرها في منطقة تسجيل الوصول، حيث ظهرت السائحة وهي تلقى حقيبتها على الأرض وتهرب بعيدا.
تسبب "باور بنك" في إثارة حالة من الذعر في إحدى مطارات تايلاند، بعدما انفجر في حقيبة، كانت سيدة تحملها.
ويظهر الفيديو، لحظة وصول سائحة إلى مطار شيانغ ماي الدولي، في شمال تايلاند، يوم الأحد الماضي.
واشتعلت النيران في حقيبة الظهر، التي كانت تحملها أثناء سيرها في منطقة تسجيل الوصول، حيث ظهرت السائحة وهي تلقى حقيبتها على الأرض وتهرب بعيدا.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي شريطا مصورا، الذي أصبح فيما بعد فيروسيا، حيث انتشر كالنار في الهشيم، وحصد أكثر من 10 ملايين مشاهدة، لسيارة فيراري تمر من تحت شاحنة بكل سهولة.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة هجوم مجموعة من الجراء الجائعة على قطة مسكينة وأجبروها على إطعامهم من ثديها.
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انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي صورته إحدى كاميرات المراقبة الموجودة في الباحة الخلفية لمستوصف في مدينة ليون التابعة لولاية كولاردو الأمريكية، لحظة قيام لص بالتسلل ليلا لسرقة حاوية نفايات تابعة للمستوصف.
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