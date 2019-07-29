بالفيديو... قرويون ينتقمون من أنثى نمر شر انتقام

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق تعرض أنثى نمر للضرب المبرح بواسطة العصي من قبل سكان قرية هندية، بعد أن هاجمت وقتلت أحد رجال القرية.

ويظهر مقطع فيديو صور في منطقة محمية بيليبت للنمور تجمع عشرات القرويين حول أنثى نمر تبلغ من العمر ست سنوات وضربها حتى الموت.

وتم تقديم شكوى بحق العشرات من القرويين المتورطين بمقتل أنثى النمر، حيث تم القبض على أربعة منهم.