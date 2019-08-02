شاهد... صيني ينقذ فتاة من سلوك غير مؤدب صدر من شاب في المترو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حصد أكثر من 32 مليون مشاهدة في وقت قصير، حيث يرصد قيام رجل صيني بفعل اعتبره العديد رجوليا.

ويظهر الفيديو، الذي قام بتصويره أحد ركاب المترو في الصين، قيام أحد الشبان بمحاولة تصوير مخلة بالأخلاق لفتاة واقفة أمامه.

وفي تلك اللحظة انتبه أحد الأشخاص الجالسين بالقرب منه، ووقف أمام الشاب ودعى الفتاة إلى الجلوس مكانه، وبهكذا أنقذ الفتاة من محاولة تصوير دون علمها وموافقتها.

ووفقا لوسائل الإعلام الصينية، فإن عدد الأشخاص الذين يقومون بهذه الأفعال تتزايد بشكل كبير مع ازدياد شهرة الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى إنشاء مجموعات خاصة على وسائل التواصل الإجتماعي لنشر هذه الفيديوهات.