بالفيديو... طائرة تهبط على طريق عام بين السيارات من دون خسائر

تمكن سائق طيارة من الهبوط اضطراريا بطيارته على طريق مزدحم في ولاية واشنطن من دون إيقاع خسائر بالسيارات.

نشرت قناة "أسوشيتد برس" على "اليوتيوب"، فيديو قالت إن شرطيا صور بالصدفة هبوطا اضطراريا لطائرة صغيرة على طريق مزدحم بولاية واشنطن يوم أمس الخميس.

ويُظهر الفيديو الطائرة وهي تهبط بينما يساعد ضابط دوريات ولاية واشنطن في إخراج الطائرة من حركة المرور.