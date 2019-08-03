بالفيديو.. خفاش يثير الهلع في رحلة جوية على ارتفاع 6 كيلومترات

أثار خفاش هلع مسافرين على متن طائرة تابعة لشركة "Spirit" الأمر الذي أدى لإثارة حالة من الفوضى على متن الطائرة، وبخاصة وأنها تحلق على ارتفاع 6 كيلومتر.

الخفاش تم رصده وهو يطير في مقصورة الطائرة بعد 30 دقيقة فقط من إقلاع الرحلة، بحسب أحد المسافرين.

وظهر الخفاش في مقطع تم تداوله على الإنترنت وهو يطير في المقصورة، مثيرا الذعر لدى المسافرين وفي جو من الضجيج والصياح الذي ساد المكان.