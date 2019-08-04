بالفيديو.. سمكة قرش تعض ساق صائدها

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمجموعة من صيادي الأسماك في الولايات المتحدة الأمريكية وهم يقومون برحلة صيد، في الوقت الذي تمكن أحدهم من اصطياد سمكة قرش من نوع "القرش الأسود".

رحلة الصيد لم تنتهي بشكل جيد، فعند اصطياد القرش الذي وصل طوله لمتر ونصف وقيام الصيادون بإخراج القرش من المياه إلى مركبهم، عض القرش ساق أحد الصيادين.

ليقوم صياد آخر بإستخدام سكين لتخليص زميله، وسط صياح من الصياد المصاب الذي سارع بطلب معقم لتعقيم مكان الجرح.