بحركة مفاجئة... ناقة تفاجئ قائد سيارة على طريق عام

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمجموعة من صيادي الأسماك في الولايات المتحدة الأمريكية وهم يقومون برحلة صيد، في الوقت الذي تمكن أحدهم من اصطياد سمكة قرش من نوع "القرش الأسود".