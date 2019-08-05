بحركة مفاجئة... ناقة تفاجئ قائد سيارة على طريق عام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لاصطدام السيارة بالناقة، لكن الحادث لم يؤد لإصابات لأن السيارة لم تكن مسرعة.
أظهر مقطع فيديو لحظة اصطدام سيارة بناقة، فاجأت قائدها، حيث كانت مستلقية على الأرض، قبل أن تنهض وتتحرك فجأة أمام السيارة.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لاصطدام السيارة بالناقة، لكن الحادث لم يؤد لإصابات لأن السيارة لم تكن مسرعة.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمجموعة من صيادي الأسماك في الولايات المتحدة الأمريكية وهم يقومون برحلة صيد، في الوقت الذي تمكن أحدهم من اصطياد سمكة قرش من نوع "القرش الأسود".
أثار خفاش هلع مسافرين على متن طائرة تابعة لشركة "Spirit" الأمر الذي أدى لإثارة حالة من الفوضى على متن الطائرة، وبخاصة وأنها تحلق على ارتفاع 6 كيلومتر.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا جرى تصويره في بحيرة صناعية بالولايات المتحدة الأمريكية لحظة قيام صيادين باستخدام الكهرباء لصيد الأسماك.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه رجل يوقف شاحنة من طراز كاماز كادت تصطدم بسيارتين إحداها من طراز بورش.
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