بالفيديو... لحظات رومانسية تنهي حياة زوجين بشكل مروع

رصدت كاميرات المراقبة الموجودة على أحد الجسور، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط زوجين من أعلى الجسر في مدينة كوسكو جنوب شرقي البيرو.

ويظهر مقطع الفيديو الزوجين هيكتور فيدال، البالغ من العمر 36 عاما، وزوجته مايبث إسبينوزا، البالغة من العمر 34عاما، وهما يتبادلا العناق على حافة الجسر لتفقد الزوجة توازنها وتسحب زوجها معها، حيث أعلن عن وفاتهما، وفقا لصحيفة "ميرور".