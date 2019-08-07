بالفيديو...سيارة طائرة تحلق بنجاح في سماء اليابان خلال اختبار

ألقي القبض على زعيم عصابة مخدرات يدعى كلوفينو دا سيلفا البالغ من العمر 42 سنة، والذي يقضي مدة عقوبته بتهمة تهريب المخدرات في سجن يقع في قرية أنجرا دوس ريس البرازيلية، وهو متنكر على هيئة فتاة ومحاولا الهرب من السجن.