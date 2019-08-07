وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو أول رحلة للطائرة المسيرة "أوخوتنيك"

وفي الفيديو الذي مدته أكثر من دقيقة بقليل، يمكن مشاهدة كيف تقوم الطائرة ذات الرقم 071 بالسير على المدرج وتقلع وتناور في السماء وتحط على الأرض.

ويظهر من الفيديو أن الطائرة قامت بأول رحلة دون إخفاء معدات الهبوط - وهذه ممارسة عادية في حالة الطائرات من هذا النوع.

وقامت الطائرة بأول رحلة كاملة في 3 أغسطس/ آب. بقيت في الجو لأكثر من 20 دقيقة، وحلقت عدة مرات حول المطار على ارتفاع حوالي 600 متر وقامت بهبوط ناجح.

ظهرت الصور الأولى للسلاح الروسي الجديدة على شبكة الإنترنت في أواخر يناير. قبل شهر، كتبت بوابة أخبار Business Insider الأمريكية أن أوخوتنيك يمكن أن تعقد حياة الجيش الأمريكي بشكل كبير.

وتبدو طائرة "أوخوتنيك" ضخمة، فباع جناحها يبلغ 19 مترا، أي أنه أكبر من جناح المقاتلة القاذفة "سو-34". ويصل طولها إلى 14 مترا. وتزن طائرة "أوخوتنيك" نحو 25 طنًّا منها 2800 كيلوغرام وزن الأسلحة. ويصل مداها إلى 5000 كيلومتر. ويمكن أن تبلغ سرعتها 1400 كيلومتر في الساعة.

ويفترض أن تؤدي طائرة "أوخوتنيك" مهمتها في قصف الأهداف المزمع تدميرها بالتنسيق مع مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" وحسب توجيهاتها.