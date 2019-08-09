بالفيديو...سقوط مؤلم لفنانة سورية أمام المئات من جمهورها

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط مؤلم للفنانة السورية ميادة الحناوي، خلال إحيائها حفلا على المسرح الصيفي في صفاقس جنوبي تونس.

ويظهر مقطع الفيديو الحناوي، وهي تفقد توازنها وتسقط أرضا ليهرع قائد الفرقة الموسيقية لنجدتها، حيث رفضت مغادرة المسرح وأكملت حفلها جالسة على كرسي، وسط هتافات الجماهير باسمها.