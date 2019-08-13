بالفيديو... بقرة تنتقم من جزار شر انتقام

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه بقرة تنتقم من جزار بعد محاولته الإمساك بها تمهيدا لذبحها.

ويظهر مقطع الفيديو الجزار وهو يحاول انتهاز الفرصة للإمساك بالبقرة، إلا أن البقرة لم تستسلم وقامت بركل الجزار، ما أدى لسقوطه على الأرض مغما عليه.