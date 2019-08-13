بالفيديو... بقرة تنتقم من جزار شر انتقام

ويظهر مقطع الفيديو الجزار وهو يحاول انتهاز الفرصة للإمساك بالبقرة، إلا أن البقرة لم تستسلم وقامت بركل الجزار، ما أدى لسقوطه على الأرض مغما عليه.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه بقرة تنتقم من جزار بعد محاولته الإمساك بها تمهيدا لذبحها.
ويظهر مقطع الفيديو الجزار وهو يحاول انتهاز الفرصة للإمساك بالبقرة، إلا أن البقرة لم تستسلم وقامت بركل الجزار، ما أدى لسقوطه على الأرض مغما عليه.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لتعرض امراة لحادث سير مروع على بعد أمتار من قصر باكنغهام في بريطانيا.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لرجل وهو يحاول إيقاف شاحنة عملاقة بيديه منعا من اصطدامها بسيارات متوقفة.
شاهدت إحدى سكان مدينة ستيوارت بولاية فلوريدا عبور عشرات السرطانات الزرقاء الشارع، واختبائهم بين الشجيرات بالقرب من المنازل.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط مؤلم للفنانة السورية ميادة الحناوي، خلال إحيائها حفلا على المسرح الصيفي في صفاقس جنوبي تونس.
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