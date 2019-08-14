شاهد ماذا فعل فهد ماكر بمجموعة من الضباع أرادت الاستيلاء على فريسته

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد وقوع مجموعة من الضباع في حيرة من أمرها، حيث لم تستطع الوصول إلى الفريسة المعلقة في أعلى الشجرة.

ويظهر الفيديو المحاولات الفاشلة للضباع للوصول إلى فريسة الفهد الماكر، الذي كان على علم تام بأن الضباع تراقبه وتريد الاستيلاء على فريسته، ولكنه لم يترك أية فرصة لها للحصول على الطعام.