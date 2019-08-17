سيارة "مازيراتي" قديمة مملوكة لمواطن سعودي في أشهر مزاد عالمي (فيديو)

تعرض في مزاد "سوذني" العالمي للسيارات، مركبة قديمة من نوع "مازيراتي جي تي 5000 كوبية" نادرة موديل 1961، بسعر يتراوح ابتدائي يتراوح بين 500-700 ألف دولار.

يعد نوع السيارات من المركبات النادرة جدا، إذ صنع منها 34 نسخة فقط في العالم، وتحصل مواطن سعودي من عشاق السيارات على واحدة منها، وبعد مرور مدة تعطلت وبقيت مهملة أمام منزله لعشرات السنين وكانت مهددة بالإزالة وكتب على جانبها بالطلاء"تالفة".

وظهرت السيارة في مقطع فيديو، وآثار التلف والتآكل والصدأ بادية عليها بسبب العوامل الجوية.

وبعد وفاة مالك السيارة، قرر أبناؤه المحافظة عليها، ولاحقا اتفقوا على بيعها في مزاد "سوذني" أحد أشهر المزادات العالمية.

هذا ويتوقع أن تجذب اهتمام الكثير من هواة جمع السيارات.