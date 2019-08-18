بالفيديو... لبؤة تواجه قطيعا من الضباع لحماية فريستها

ويظهر مقطع الفيديو، كيف بدأت اللبؤة تناول الثور المقتول ومن ثم هاجمها عدد كبير من الضباع.
وعندما أدركت اللبؤة أنها لن تستطيع القضاء على قطيع من الضباع بأكمله تركت فريستها ليلتهمها خصومها.
ما لبثت لبؤة أن انقضت على فريستها حتى هاجمها قطيع من الضباع أرادوا الاستيلاء على الوليمة.
ويظهر مقطع الفيديو، كيف بدأت اللبؤة تناول الثور المقتول ومن ثم هاجمها عدد كبير من الضباع.
وعندما أدركت اللبؤة أنها لن تستطيع القضاء على قطيع من الضباع بأكمله تركت فريستها ليلتهمها خصومها.
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