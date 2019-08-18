فيديو... صاحب متجر مجوهرات يصد هجوم لصوص ويستولي على أمتعتهم

وثقت كاميرا المراقبة المثبتة داخل متجر للمجوهرات في سانتا مونيكا الأمريكية، عملية سطو من قبل ملثمين، حاولا سرقة أكبر قدر ممكن من المجوهرات والهروب من المكان بأكبر سرعة.

لكن اللصين واجها مقاومة شرسة من صاحب المتجر، الذي هرع إليهما بمجرد دخولهما إلى المكان وكسر الزجاج الحافظ للمجوهرات الأقرب إلى باب الدخول.

وتمكن أحدهما من كسر الزجاج باستخدام مطرقة ثقيلة، وبعدها مباشرة تعرض لهجوم معاكس من صاحب المتجر، وقد تمكن الرجل من الاستيلاء على حقيبة السارقين وكشف هوية أحدهما عن طريق خلع ملابسه العلوية.

ويشار إلى أن السارقين هربا على الفور من مكان الحادثة، بعد مواجهتهما مقاومة شرسة من صاحب المتجر تاركين أمتعتهما له.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، اعتقلت الشرطة في وقت لاحق ثلاثة من اللصوص الصغار أثناء تواجدهم داخل إحدى السيارات، ولم يبدوا أي مقاومة.

ولا يوجد أي معلومات حول مصير اللصوص.