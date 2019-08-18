بالفيديو... مغامرة تعبر نهرا مشيا على حبل دون وسائل أمان

وعبرت الفرنسية تاتيانا-موزيو بونجونجا البالغة من العمر 35 عاما، المحترفة في الحركات البهلوانية، وسط تجمع المئات وهم يراقبون بونجونجا وهي تعبر بلا عناء الحبل الذي بلغ طوله 350 مترا دون حزام أمان ضمن فعاليات افتتاح مهرجان السيرك.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عبور مغامرة فرنسية نهر فلتافا مشيا على حبل مشدود على ارتفاع 35 مترا في العاصمة التشيكية براغ.
وعبرت الفرنسية تاتيانا-موزيو بونجونجا البالغة من العمر 35 عاما، المحترفة في الحركات البهلوانية، وسط تجمع المئات وهم يراقبون بونجونجا وهي تعبر بلا عناء الحبل الذي بلغ طوله 350 مترا دون حزام أمان ضمن فعاليات افتتاح مهرجان السيرك.
وثقت كاميرا المراقبة المثبتة داخل متجر للمجوهرات في سانتا مونيكا الأمريكية، عملية سطو من قبل ملثمين، حاولا سرقة أكبر قدر ممكن من المجوهرات والهروب من المكان بأكبر سرعة.
ما لبثت لبؤة أن انقضت على فريستها حتى هاجمها قطيع من الضباع أرادوا الاستيلاء على الوليمة.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة انزلاق للتربة في الصين، حيث جرف في طريقه موقفا للسيارات.
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