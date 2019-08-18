بالفيديو... الفهود تخشى الاقتراب من هذه الحيوانات الصغيرة

وثقت كاميرا المراقبة المثبتة داخل متجر للمجوهرات في سانتا مونيكا الأمريكية، عملية سطو من قبل ملثمين، حاولا سرقة أكبر قدر ممكن من المجوهرات والهروب من المكان بأكبر سرعة.