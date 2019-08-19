بالفيديو...سرب من النحل يوقف مباراة في الدوري البرازيلي

تعرض ملعب "بلاسيدو كاستيلو" الذي احتضن مباراة فورتاليزا مع ضيفه إنترناسيونال بالدوري البرازيلي الى هجوم من أسراب النحل.

اقتحمت أسراب كبيرة من النحل الملعب في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة الخامسة عشر للدوري المحلي.

أسراب النحل تسببت في تأخير انطلاق المباراة فترة وصلت إلى 20 دقيقة، حتى يتم طردها ويتسنى للاعبين الدخول للملعب.