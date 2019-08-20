بالفيديو...عاصفة تتسبب بطيران عشرات الفرشات الهوائية بمشهد مضحك

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لعدد من الفرشات الهوائية التي طارت قاطعة مسافة ليست بالقصيرة بعدما تسببت بها عاصفة هوائية.

المقطع المصور يظهر كيف طارات هذه الفرشات في جو من الضحك الذي ساد الحضور.

ووقع الحادث في 17 أغسطس/آب بولاية كولارادو الأمريكية، وقام عدد من الموجودين بإيقاف هذه الفرشات والتي وصلت إلى أحد أحواض السباحة المجاورة.