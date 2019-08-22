كلب صغير شجاع يهاجم تمساحا ضخما ويجبره على الهروب... فيديو

وعلى ما يبدو أن صاحب الكلب كان على دراية بوجود التمساح في البحيرة، حيث جاء ليطعمه.

ولكن لم يعجب الكلب الصغير الشجاع ذلك، فانقض مسرعا على التمساح، الذي فر مسرعا وعاد أدراجه إلى البحيرة.