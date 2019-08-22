كلب صغير شجاع يهاجم تمساحا ضخما ويجبره على الهروب... فيديو

وعلى ما يبدو أن صاحب الكلب كان على دراية بوجود التمساح في البحيرة، حيث جاء ليطعمه.
ولكن لم يعجب الكلب الصغير الشجاع ذلك، فانقض مسرعا على التمساح، الذي فر مسرعا وعاد أدراجه إلى البحيرة.
انتشر شريط مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة مهاجمة كلب صغير لتمساح ضخم فأجبره على الهروب.
وعلى ما يبدو أن صاحب الكلب كان على دراية بوجود التمساح في البحيرة، حيث جاء ليطعمه.
ولكن لم يعجب الكلب الصغير الشجاع ذلك، فانقض مسرعا على التمساح، الذي فر مسرعا وعاد أدراجه إلى البحيرة.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة قفز امرأة من أسانسير وهو يتحرك.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة قيام أسد البحر بجر سائحة إلى الماء، حيث اعتبرها طعاما يمكنه افتراسه.
يقوم جوي نولان بإجراء روتيني يوميا، يتمثل بفحص شريط الفيديو خلال فترة الليل لكاميرات المراقبة المتواجدة في منزله.
انقض تمساح على رجل في السبعينات من عمره خلال حفل أقيم في متحف "سكانسن" للأحياء المائية في مدينة ستوكهولم
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