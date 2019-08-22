بالفيديو... سمكة بفكين تشعل مواقع التواصل

تحول يوم صيد عادي وروتيني في حياة زوجين أمريكيين، إلى يوم استثنائي وغير اعتيادي، وذلك بعدما وقعت في قبضتهما سمكة بفكين.

اصطادت، ديبي غيديس، وزوجها السمكة، من بحيرة شامبلين، الواقعة شمالي الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت بصحة جيدة، ولكنهما قررا أن يخليا سبيلها في الماء، بحسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية.

وقبل أن يطلقا سراح السمكة ذات الفكين، قامت ديبي غيديس وزوجها بالتقاط العديد من الصور لها، التي لاقت رواجا كبيرا على شبكة الإنترنت، نظرا لغرابتها.

وتباينت نظريات كل من شاهد صور السمكة، حول أسباب ظهورها بفكين، ومن أبرزها أنها تعرضت لإصابة نتيجة ابتلاعها لخطاف صنارة الصيد، أو أنها من نسل وحش البحيرة الشهير في بحيرة شامبلين، المدعو "تشامبي".