حادث مروع لسيارة تدهس شخصا في الرياض

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لقطات مروعة، قالوا إنه لسائق متهور يصدم شخص بجوار سيارته، في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض.

ولفت مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الشخص كان واقفا بجوار سيارته، عندما تم دهسه وصدم السيارة بواسطة السائق المتهور، مشيرين إلى أن المشهد وثقته كاميرا مراقبة، وأن الشخص المصاب تم نقله إلى المستشفى.