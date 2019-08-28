بالفيديو...لاعب يحتفل بتسجيله هدفا بتقبيل زوجته ليلغيه الحكم بداعي التسلل

تعرض البرازيلي فاندرسون لموقف طريف خلال لقاء فريقه لودوجوريتس مع فريق سلافيا ضمن بطولة الدوري البلغاري لكرة القدم.

الموقف الطريف حصل في الدقيقة 75 من اللقاء، عندما أحرز البرازيلي هدفا لفريقه، ليركض اتجاه المدرجات لمشاركة زوجته بتسجيله للهدف وتقبيلها.

إلا أنه تفاجأ لحظة عودته بإلغاء هدفه بداعي التسلل، إلا أن الإعادة التلفزيونية أظهرت بأن اللاعب لم يكن متسللا.