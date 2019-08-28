بالفيديو...هدم مطعم اعتدى صاحبه على زبون ملياردير

قامت مجموعة من السياح بمغادرة مطعم بعد إلغاء حجز الوجبات التي طلبوها بسبب سوء الخدمة في المطعم، إلا أن الأمر لم ينته عند هذا الحد، حيث اعتدى صاحب المطعم على المجموعة.

القصة بدأت عندما غادرت عائلة الملياردير ورجل الأعمال الإسباني، يوجينيو جالدون، مطعما في مدينة "فلورى" الألبانية، حيث قام بإلغاء الوجبات التي طلبها هو وعائلته.

إلى أن صاحب المطعم والمعروف بلقب "المصارع" لم يعجب بهذا التصرف، ليحاول منعهم من الرحيل ويصعد على غطاء محرك سيارتهم، محاولا تحطيم زجاج السيارة الأمامي في الوقت الذي كانت فيه السيارة تسير، حيث ظل معلقا بالسيارة لمسافة 3 كيلومترات.

وانتشر المقطع المصور على مواقع وسائل التواصل،وعلق رئيس وزراء ألبانيا على الحادثة، قائلا: " إن عدوان صاحب المطعم على الضيوف الإسبان وصمة عار لا يمكن أن تنسى".

وتبين أن المطعم المطل على شاطئ قريب في بلدة "هيمارا" من قلعة Porto Palermo الأثرية في أقصى الجنوب الألباني، يعمل منذ سنوات بدون ترخيص، مما دفع بالسلطات لهدمه.