كلب يبدع بالتمثيل لجذب انتباه المارة... فيديو

قامت مجموعة من السياح بمغادرة مطعم بعد إلغاء حجز الوجبات التي طلبوها بسبب سوء الخدمة في المطعم، إلا أن الأمر لم ينته عند هذا الحد، حيث اعتدى صاحب المطعم على المجموعة.