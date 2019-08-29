كلب يبدع بالتمثيل لجذب انتباه المارة... فيديو

الكلب يدعى غاي، وتعود عند رؤية الناس يبدأ بسحب ساقه الخلفية اليسرى في مشهد تمثيلي يكسب فيه عطف المارة.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكلب مشرد يتظاهر بالشلل لجذب انتباه المارة في أحد شوارع مدينة بانكوك.
الكلب يدعى غاي، وتعود عند رؤية الناس يبدأ بسحب ساقه الخلفية اليسرى في مشهد تمثيلي يكسب فيه عطف المارة.
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