بالفيديو... كاميرا سيارة توثق حادث مروع على طريق سريع

رصدت كاميرات مثبتة في سيارة لحظة وقوع حادث مروع على أحد الطرق السريعة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثق الحادث، سائق يقود سيارته على طول طريق مينسك - فيتيبسك السريع، عند الكيلومتر الثاني عشر من الطريق، وفقد السيطرة على عجلة القيادة مما تسبب في انحراف سيارته إلى الطريق الآخر واصطدم بطريقة مروعة بسيارة لاند روفر.

وأسفر الحادث عن مقتل أحد ركاب سكودا البالغ من العمر 70 عامًا، متأثرًا بجراحة في مكان الحادث، بحسب موقع "لايف ليك".

كما تم نقل سائق سكودا وطفل وراكب يبلغ من العمر 41 عاما إلى المستشفى، إلا أن الراكب توفي بعد ساعات قليلة.

وتم نقل سائق سيارة لاند روفر وثلاثة من ركابها، اثنان منهم من الأطفال، إلى المستشفى وتحت إشراف الأطباء.