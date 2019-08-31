بالفيديو..رجل في حانة يتحدى مسلح بأعصاب باردة

تعرضت حانة في مدينة سان لويس الأمريكية لهجوم مسلح، بهدف السطو من قبل رجل اقتحم المكان مهددا الحاضرين بسلاح آلي.

التقطت كاميرات المراقبة الموجودة في المكان تعرض الحانة لهجوم مسلح من رجل أخذ يهدد الحاضرين بإطلاق النار عليهم، في الوقت الذي انبطح جميع الموجودين على الأرض بإستثناء رجل واحد.

الرجل الذي بقي جالسا على كرسيه تحدى المسلح الذي حاول أخذ هاتفه منه لكنه لم يستطع، ليتابع شرب ما طلبه ومدخنا السجائر، في الوقت الذي ابطح فيه الجميع على الأرض.

ليقوم الرجل المسلح بأخذ الأموال الموجودة في صندوق المحاسبة والرجل لايزال يجلس على كرسيه يتحدث معه.

المشاهد أثارت ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لبرودة أعصاب هذا الشخص.