طياران يقدمان عرضا مميتا... فيديو

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق مغامرة جريئة لطيارين، قدما عرضا مميتا بطائرة هليكوبتر أثناء مشاركتهما في عرض جوي في ولاية أيوا الأمريكية.

ويظهر مقطع الفيديو طائرة تحمل أسم "ريد بول" تحلق في الهواء وتؤدي فجأة حركة "شقلبة"خطيرة كان يمكن أن تودي بحياتهما، حيث تمكنا من رفع الطائرة قبل اصطدامها في الأرض.