بالفيديو...تمساح جائع يعترض قطيعا ضخما من الجواميس الوحشية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظة عبور قطيع ضخم من الجواميس الوحشية لنهر في محمية أفريقية ليقوم تمساح بمحاولة لقطع الطريق.

المقطع المصور يظهر قطيعا ضم عددا كبيرا من الجواميس الوحشية وهي تعبر نهرا خلال قيامها بالهجرة لمنطقة أكثر دفئا.

ليقوم تمساح بمحاولة لقطع طريقها بهدف الصيد، إلا أنه لم يستطع إيقاف تقدم العدد الكبير لهذه الجواميس، حتى أن بعضها بادره الدوس عليه.