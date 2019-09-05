بالفيديو...خروف ينطح مصورا في منطقة حساسة خلال تصوير فيلم وثائقي

تعرض مصور في إحدى القنوات التلفزيونية لموقف محرج وفي ذات الوقت مؤلم، خلال تصويره لفيلم وثائقي تطلب منه الأمر تصوير كبش كاميروني، باغته بضربة مفاجئة.

حاول مصور من شبكة "بي بي سي" البريطانية تصوير مشهد لكبش كاميروني، تطلب منه الأمر الاقتراب من الكبش لأخذ صورة أفضل.

ليباغته الكبش بنطحة قوية في مكان حساس، الأمر الذي أدى لوقوع المصور وسط جو من الضحك الذي ساد الحاضرين.