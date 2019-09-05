بالفيديو...خروف ينطح مصورا في منطقة حساسة خلال تصوير فيلم وثائقي

حاول مصور من شبكة "بي بي سي" البريطانية تصوير مشهد لكبش كاميروني، تطلب منه الأمر الاقتراب من الكبش لأخذ صورة أفضل.
ليباغته الكبش بنطحة قوية في مكان حساس، الأمر الذي أدى لوقوع المصور وسط جو من الضحك الذي ساد الحاضرين.
تعرض مصور في إحدى القنوات التلفزيونية لموقف محرج وفي ذات الوقت مؤلم، خلال تصويره لفيلم وثائقي تطلب منه الأمر تصوير كبش كاميروني، باغته بضربة مفاجئة.
حاول مصور من شبكة "بي بي سي" البريطانية تصوير مشهد لكبش كاميروني، تطلب منه الأمر الاقتراب من الكبش لأخذ صورة أفضل.
ليباغته الكبش بنطحة قوية في مكان حساس، الأمر الذي أدى لوقوع المصور وسط جو من الضحك الذي ساد الحاضرين.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للبؤة وأشبالها وهي تعبر قناة مائية في محمية بجنوب أفريقيا.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لعدد من الأطفال، وهم جالسين للمرة الأولى خلف مقاعد الدراسة وعلى وجوههم ملامح الحزن والخوف في الوقت الذي ملأ ضجيج بكائهم قاعة الصف.
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