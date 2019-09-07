فيديو مثير لصداقة غريبة بين حوت "الجاسوس الروسي" وطائر النورس

ويظهر الفيديو المضحك كيف يدفع الحوت طائر النورس بفمه، ثم يحاول الحوت بتقديم السمكة كهدية للطائر.
وعثر الصيادون على الحوت الأبيض، في شهر أبريل/نيسان، على شواطئ النرويج، وهو يرتدي حزاما مكتوب عليه "فريق سانت بطرسبورغ، ولذا أجمع الخبراء على أن هذا الحوت جاسوس روسي.
A #beluga #whale was spotted in #Norway wearing an odd harness with “Equipment of St. Petersburg” written on the inside.— Dolphin Project (@Dolphin_Project) April 30, 2019
The harness was thankfully removed.
Locals speculate the whale may have escaped captivity, but are unsure how.
Video- IG:@norge IG:@wiiiig#DolphinProject pic.twitter.com/CzrqsjhUf5
وفقًا لعالم الأحياء مارتن بيو من المعهد النرويجي للبحوث البحرية، "يمكن تدريب الحوت" لأغراض مختلفة، بما في ذلك المهام العسكرية.
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