بالفيديو..إعصار دوريان يحول رافعة بناء عملاقة الى خردة حديد في ثوان

المقطع المصور الذي جرى تصويره يظهر سقوط الرافعة العملاقة على بناء قيد الإنشاء لتتحول الرافعة الى خردة حديد في بضع ثوان.
ويعود سبب سقوط الرافعة الى الرياح القوية التي تضرب المنطقة الكندية المصاحبة لإعصار دوريان.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظة سقوط رافعة بناء عملاقة على أحد الأبنية في منطقة نوفا سكوشيا الكندية.
المقطع المصور الذي جرى تصويره يظهر سقوط الرافعة العملاقة على بناء قيد الإنشاء لتتحول الرافعة الى خردة حديد في بضع ثوان.
ويعود سبب سقوط الرافعة الى الرياح القوية التي تضرب المنطقة الكندية المصاحبة لإعصار دوريان.
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