بالفيديو..إعصار دوريان يحول رافعة بناء عملاقة الى خردة حديد في ثوان

يلفت المواطن العراقي، بلند مأمون، الأنظار عندما يتجول في شوارع مدينة دهوك مع حيوانه الأليف، فحيوانه هذا ليس كلبا ولا قطا.. إنه أسد عمره عام، يتولى مأمون رعايته منذ كان شبلا عمره 20 يوما فقط.