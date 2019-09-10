بالفيديو... سائق سيارة غارق في نوم عميق أثناء القيادة على طريق سريع

غط سائق سيارة "تسلا" في نوم عميق أثناء قيادته السيارة على طريق مأجور سريع في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وكانت سيارة تسلا تسير بواسطة القيادة الآلية على طريق سريع بحد أقصى للسرعة يصل إلى 100 كم في الساعة، في حين كان مصور الفيديو، يقود سيارته بمحاذاة السيارة ويصور السائق النائم.

وأكد مصور الفيديو أن التسجيل حقيقي، ومالك السيارة هو سائق حقيقي أيضا.