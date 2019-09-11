شاهد... فهد ماكر يتسلل للقضاء على تمساح في معركة مميتة

شاهد مصور الحياة البرية، كيفين دولي، في أكبر منطقة مستنقعات في العالم، بانتانال في البرازيل، كيف تسلل فهد للقضاء على تمساح.

ويظهر على مقطع الفيديو فهد جالس على شجرة وهو يراقب فريسته في النهر بدقة وصبر. وحسب دولي، فقد ظل الفهد في المرصاد لمدة ساعة، ولم يصدر أي صوت ولم يلفت نظره عن فريسته.

وسجل المصور المشهد المثير على كاميرته، حيث تمكن تصوير لحظة قفز الفهد من شجرة طولها ثلاثة أمتار.

واستمرت المعركة بين الفهد والتمساح من فصيلة الكيامن لمدة عشر دقائق، وقال دولي، كان المشهد مذهلا. قفز الفهد في الماء، وبدأ في محاربة التمساح وقتله في النهاية". فعندما توقف التمساح عن الحركة، عضه الفهد في حلقه للتأكد من موت العدو.

وخلص المصور قائلا: "بصراحة، لم أر شيئًا من هذا القبيل مطلقًا، رغم أنني أصور الحيوانات لفترة طويلة جدًا".