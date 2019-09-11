فرس النبي يحاول أكل سلطعونا في مواجهة بينهما داخل حاوية زجاجية... بالفيديو

قام صاحب القناة المذكورة بوضع سلطعونا داخل حاوية زجاجية ليلتقي بحشرة فرس النبي، حيث قامت الحشرة بالهجوم على السلطعون ومحاولة أكله لتجد أنها غير قادرة على لدغه من خلال درعه.
نشرت قناة "ماد ساينس" على "يوتيوب" مقطعا يظهر مواجهة بين فرس النبي وسلطعون داخل مأرضة.
قام صاحب القناة المذكورة بوضع سلطعونا داخل حاوية زجاجية ليلتقي بحشرة فرس النبي، حيث قامت الحشرة بالهجوم على السلطعون ومحاولة أكله لتجد أنها غير قادرة على لدغه من خلال درعه.
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