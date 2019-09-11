بالفيديو... ثعبان جبان يفشل في اصطياد ظبي

زارت المعلمة كاتينكا ستين الحديقة الوطنية مع عائلتها في أغسطس/ آب، وفي رحلتهم لاحظوا ظبيا واقفا تحت شجرة فتوقفوا لالتقاط صورة حين لاحظت ابنة المعلمة ثعبانا ضخما يتوجه نحو الظبي.

وقالت ستين، قررنا مراقبة ما سيفعله الثعبان، في البداية كنا نرى رأسه فقط، ولكن فيما بعد اكتشفنا أن الثعبان من فصيلة البيثونات العملاقة.

واستمر الثعبان بالتقدم نحو الظبي، ولم يلاحظه الأخير رغم أن الثعبان كان على بعد متر من فريسته.

وأضافت المعلمة: ثم رأينا كيف رفع الثعبان رأسه ومد لسانه لكن الظبي كان يتصرف وكأنه لا يكترث للثعبان، وحتى عندما رآه لم يخف وببساطة غادر بهدوء، أما الثعبان فعاد إلى شجرته.