شاهد... فيديو يمنع رجل من دخول الملاعب لمدة 3 سنوات

تسبب مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في حرمان رجل من دخول الملاعب لمدة ثلاث سنوات عقابا له عما بدر منه.

وترجع الواقعة إلى يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019، وشهدتها إحدى بوابات نادي كارديف سيتي، حيث اصطحب الأب ديفيد مورغان (48 عاما)، ابنه؛ لمشاهدة مباراة فريق مدينتهم كارديف سيتي في مواجهة هدرسفيلد تاون، بدوري الدرجة الأولى في إنجلترا، والتي انتهت بفوز كاريف سيتي 2/ 1.

وتشاجر مورغان مع بعض مشجعي فريقه كارديف سيتي، فيما قام موظفو الملعب بطرد المتشاجرين، ومن بينهم مورغان وبالطبع خرج معه ابنه، وهنا قام الأب بالاعتداء على أحد موظفي ملعب كارديف سيتي.

ويظهر الابن في الفيديو وهو يقف أمام بوابة حديدية يتحدث مع الموظف، ويشير بيده إلى الباب المفتوح، كأنه يطلب العودة إلى الملعب، فيما يقوم الموظف بإغلاق البوابة، وفجأة يأتي مورغان مندفعا ويضرب البوابة الحديدية بقدمه بقوة، فتنحشر رأس الموظف بين البوابة والإطار.

وقضت المحكمة بمنع مورغان من دخول ملاعب كرة القدم في بريطانيا لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 500 جنيه استرليني، وإلزامه بالعمل لمدة 100 ساعة في الخدمة العامة دون مقابل.