ضحكة مثيرة لبطة تلفت انتباه المارة... فيديو

ويظهر الفيديو جلوس مجموعة من البط بالقرب من أحد الشوارع، ومن ثم يتم سماع صوت قريب جدا من صوت الضحك البشري، ولكنه كان ناتجا عن إحدى البطات.
وقام الشخص بنشر الفيديو عبر صفحته على موقع "الفيسبوك" ولاقى رواجا واسعا، حيث تمت مشاهدته أكثر من 100 ألف مرة.
لفت انتباه أحد المارة صوت يشبه إلى حد كبير ضحك الإنسان، حيث كان صادر عن بطة مما أوقفه الأمر وبدأ بتسجيل صوتها عبر هاتفه الذكي.
ويظهر الفيديو جلوس مجموعة من البط بالقرب من أحد الشوارع، ومن ثم يتم سماع صوت قريب جدا من صوت الضحك البشري، ولكنه كان ناتجا عن إحدى البطات.
وقام الشخص بنشر الفيديو عبر صفحته على موقع "الفيسبوك" ولاقى رواجا واسعا، حيث تمت مشاهدته أكثر من 100 ألف مرة.
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