بالفيديو...عملية إنقاذ 7 حيتان على أحد سواحل الأرجنتين

المقطع المصور يظهر مجموعة من المواطنين وهم يحاولون بشتى الوسائل إعادة الحيتان إلى المياه بعدما نفقت على الساحل.
ولسوء الحظ تمكن المواطنون من إعادة حوتين فقط، في الوقت الذي لا توجد فيه معلومات دقيقة حول نفوق الحيتان إلى الساحل.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لقيام مجموعة من الأشخاص بمحاولة لإنقاذ 7 حيتان نافقة على أحد السواحل الأرجنتينية.
المقطع المصور يظهر مجموعة من المواطنين وهم يحاولون بشتى الوسائل إعادة الحيتان إلى المياه بعدما نفقت على الساحل.
ولسوء الحظ تمكن المواطنون من إعادة حوتين فقط، في الوقت الذي لا توجد فيه معلومات دقيقة حول نفوق الحيتان إلى الساحل.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا تم تصويره من خلال كاميرا مثبتة في سيارة أثناء سيرها على أحد الطرق في مدينة نوفيسيبيرسك الروسية.
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