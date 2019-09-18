بالفيديو... ذئاب البراري تهاجم ظبيا يحمي صغيره

شهد السياح حيوانات ابن آوى وهي تهاجم صغير الظبي، خشف، في متنزه كروغر الوطني جنوب أفريقيا.

هاجم اثنان من حيوانات ابن آوى صغير الظبي وحاولت أمه الدفاع عنه، واتبعت الذئاب الخبيثة استراتيجية معينة، حيث أنه كل مرة حاول فيه الظبي إبعاد واحدة منها هاجمت الثانية من جهة أخرى وعضت الصغير.

ويظهر في مقطع الفيديو، أن الأحداث لم تتطور لصالح الظبي وصغيره، وقال شهود عيان، لقد غادرنا قبل مشاهدة النهاية المؤلمة.

تقع حديقة كروغر الوطنية في شمال شرق جنوب إفريقيا، يعيش على أراضيها حوالي ألف ونصف أسد و 12 ألف فيل و 2.5 ألف جاموس وحوالي ألف نمر وخمسة آلاف وحيد القرن.

وهاجم تمساح المنتزه ظبيا عام 2018 ودافعت عنه أفراس النهر، حيث أحاطت بالظبي ورافقته حتى وصل إلى الشاطئ.