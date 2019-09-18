طائر محظوظ ينجو بأعجوبة من فكي قرش مفترس... فيديو

ويظهر الفيديو طائرا يعوم على سطح الماء، وفجأة تبدأ محاولات القرش الأبيض الجائع في افتراسه.

ونجحت إحدى محاولات القرش في سحب الطائر إلى المياه، ولكنه بأعجوبة استطاع تخليص نفسه وخرج حيا إلى السطح.