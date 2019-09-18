طائر محظوظ ينجو بأعجوبة من فكي قرش مفترس... فيديو

ويظهر الفيديو طائرا يعوم على سطح الماء، وفجأة تبدأ محاولات القرش الأبيض الجائع في افتراسه.
ونجحت إحدى محاولات القرش في سحب الطائر إلى المياه، ولكنه بأعجوبة استطاع تخليص نفسه وخرج حيا إلى السطح.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة محاولة قرش افتراس طائر قبالة سواحل جنوب إفريقيا.
ويظهر الفيديو طائرا يعوم على سطح الماء، وفجأة تبدأ محاولات القرش الأبيض الجائع في افتراسه.
ونجحت إحدى محاولات القرش في سحب الطائر إلى المياه، ولكنه بأعجوبة استطاع تخليص نفسه وخرج حيا إلى السطح.
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