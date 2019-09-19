بالفيديو... تمساح ضخم يلتهم أناكوندا خائفة

وأظهر المقطع التمساح وهو يسبح في نهر، واقترب من الأفعى التي كانت خائفة منه وحاولت الهرب.
ونجح التمساح في الانقضاض بسرعة على الأفعى والتهمها بسرعة.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة افتراس تمساح ضخم لأفعى أناكوندا.
وأظهر المقطع التمساح وهو يسبح في نهر، واقترب من الأفعى التي كانت خائفة منه وحاولت الهرب.
ونجح التمساح في الانقضاض بسرعة على الأفعى والتهمها بسرعة.
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