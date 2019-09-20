بالفيديو... قرش ضخم يفقد فريسته فيهاجم غواصا

واجه غواص فكي سمكة قرش بيضاء ضخمة بعد أن فقدت فريستها، في مياه جزر نبتون قبالة سواحل جنوب أستراليا.

تظهر لقطات مقطع الفيديو المثير، وجود الغواص سارة فريتويل في قفص وتحيط بها ثلاثة أسماك قرش بيضاء.

ورصدت كاميرا الغواص لحظة محاولة إحدى أسماك القرش التقاط الطعم العائم فوقها لكنها فشلت فاتجهت بسرعة نحو قفص الغواص.

وتحوم أسماك القرش حول القفص وأفكاكها مفتوحة على مصراعيها وتحاول مرارا الانقضاض على فريستها العائمة.

تصل سرعة أسماك القرش إلى نحو 24 كم/ ساعة عند السباحة بأقصى سرعة، وتمتلك سمكة القرش عدة صفوف من الأسنان يمكن أن يصل عددها إلى الآلاف، ومع سقوط أسنانها يتم استبدالها بأخرى حادة في الصف الخلفي.

تشتهر شواطئ أستراليا بتواجد العديد من أسماك القرش بالقرب من سواحلها وخاصة جزر نبتون لكثرة حيوانات الفقمة التي تتغذى عليها وتقدم شركات محلية رحلات بحرية تحت الماء بالأقفاص لمشاهدة أسماك القرش، بالإضافة إلى استخدام الطعم الذي يجذب عددا كبيرا من هذه الأسماك المفترسة.