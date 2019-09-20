بالفيديو... تحدي قاتل بين ذكور وحيد القرن النادرة

تم رصد مبارزة قاتلة بين حيوانات وحيد القرن النادرة في منتزه إيتوشا الوطني في ناميبيا.

التقط مقطع الفيديو الدليل السياحي روكو تاليا، حيث هاجم وحيد القرن الأسود قرينه بوحشية ورفعه في الهواء باستخدام قرونه.

وراقبت حيوانات حمار الوحش وغيرها من الحيوانات الحدث. ووحيد القرن الأسود من الحيوانات النادرة على وشك الانقراض، وتم الإعلان في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013 بشكل رسمي عن انقراض إحدى سلالات وحيد القرن الأسود في غرب إفريقيا.

يزن وحيد القرن الأسود حوالي طنين ويصل طوله إلى ثلاثة أمتار، وعادة له قرنان، وفي نفس الوقت تم العثور على أفراد مع ثلاثة أو حتى خمسة قرون.

تعد محمية إيتوشا الوطنية محمية طبيعية في شمال ناميبيا، وهناك يمكنك مقابلة فيل السافانا، ووحيد القرن الأسود والحمار الوحشي الجبلي والزرافة والكود الأكبر وظباء القنا والنعامة الأفريقية.