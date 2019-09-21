من سيفوز في اختبار السقوط بين "آيفون 11" و"غلاكسي نوت 10" (فيديو)

نشر القائمون على قناة "PhoneBuff"، عبر موقع "يوتيوب"، اليوم السبت، مقطع فيديو لاختبار السقوط بين هاتفي "غلاكسي نوت 10 بلس"، و"آيفون 11 برو ماكس".

وفي الفيديو الجديد، تم إخضاع هاتفي "آيفون 11 برو ماكس" و"سامسونغ غلاكسي نوت 10 بلس" لسلسلة من اختبارات السقوط من زوايا مختلفة.

بعد السقوط الأول، من ارتفاع 3.2 قدم تقريبا، ظهر زجاج "آيفون 11 برو ماكس" محطم بالكامل تقريبا، بينما كان حال "غلاكسي نوت 10 بلس" أفضل قليلا، ولكنه كان متصدعا أيضا.

وفي الاختبار الثاني، تم إسقاط كلا الهاتفين على جانبيهما، وأظهر "آيفون 11 برو ماكس" أداءا أفضل بكثير من "غلاكسي نوت 10 بلس"، وذلك لأن "آيفون" يتميز بحواف من الصلب غير القابل للصدأ، في حين أن حواف "نوت 10 يلس" مصنوعة من الألومنيوم.

الاختبار الثالث هو سقوط على الوجه مباشرة من ارتفاع 3.2 قدم، وكانت النتيجة تصدع كلا الهاتفين على الفور، ومع ذلك، فإن هاتف "غلاكسي نوت 10 بلس" كان حاله أفضل من هاتف "آيفون 11 برو ماكس"، الذي تشقق عبر الشاشة بأكملها.